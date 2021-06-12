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渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの軽症者や無症状者を受け入れる宿...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
【松前】松前町で２４日、６５歳以上の町民を対象にした新型コロナウイル...
【北斗】市内の高齢者福祉施設で、利用者と職員を対象とした新型コロナウ...
函館市は１９日、６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワク...
【江差、厚沢部】江差町は１９日、道立江差高等看護学院体育館を会場とし...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
【七飯】町は１８日午前９時から、７５歳以上の高齢者を対象とした新型コ...
○…「函館とんき大門店」（函館市松風町５の１３、大門グ...
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【室蘭】函大有斗は１１日の高体連全道大会ハンドボール決勝で、右足を負...
【東京】災害時に海上で患者を治療する病院船の導入を後押しする「災害時...
函館どつく役員人事...
「小さな親切を、勇気を持ってやってほしい」。今から５８年前、１９６３...
【北斗】６５歳以上の北斗市民の４１・８％に当たる６００６人が１０日ま...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...