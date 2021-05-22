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函館市は１９日、６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワク...
【江差、厚沢部】江差町は１９日、道立江差高等看護学院体育館を会場とし...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
【七飯】町は１８日午前９時から、７５歳以上の高齢者を対象とした新型コ...
函館市松川町３０の深瀬医院（深瀬晃一院長）は、新型コロナウイルスの感...
【北斗、上ノ国】北斗市で１０日、７５歳以上の市民を対象にした新型コロ...
【木古内】町は木古内町国民健康保健病院（字本町７１０）の新しい内科医...
６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの優先接種が...
保険医療機関に従事する医師や歯科医師などでつくる「北海道保険医会」（...
函館軟野連あさ野球...
道内で２１日、新型コロナウイルスに新たに７２７人が感染したことが分か...
函館音楽協会（石丸典子会長）は３０日午後１時から、今年度の春季定期演...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【写真特集】第３１回道南中学生春季バドミントン大会 ...
ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
渡島教育局は２１日、函館商業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイル...
道南写真館協会（加藤昇会長）は、毎年６月１日に開く「写真供養祭」を昨...
農水産物の生産から加工、販売までを担う６次産業化の支援などに取り組む...