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【七飯】町は１８日午前９時から、７５歳以上の高齢者を対象とした新型コ...
函館市松川町３０の深瀬医院（深瀬晃一院長）は、新型コロナウイルスの感...
【北斗、上ノ国】北斗市で１０日、７５歳以上の市民を対象にした新型コロ...
【木古内】町は木古内町国民健康保健病院（字本町７１０）の新しい内科医...
６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの優先接種が...
保険医療機関に従事する医師や歯科医師などでつくる「北海道保険医会」（...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種が１２...
米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの安全性などを検証するため...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
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〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...