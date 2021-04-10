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函館市消防本部（小西裕二消防長）が今年度に導入し、１日から運用してい...
函館市夜間急病センター（五稜郭町２３、市総合保健センター２階）は、４...
函館市は今年度から、妊産婦健診や分娩が可能な医療機関まで距離が遠い地...
函館新都市病院（石川町３３１、原口浩一院長）は４月１日に「皮膚科」を...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１２日、２回目の新型コロナウイ...
函館市病院局は、５日に市立函館病院に到着した医療従事者ら向けの新型コ...
７～１３日の世界緑内障週間に合わせ、函館眼科医会（江口秀一郎会長）な...
函館市病院局は２６日午後までに、市立函館病院に入院する新型コロナウイ...
新型コロナウイルス対策の切り札とされるワクチンの先行接種が１９日、道...
新型コロナウイルス感染症ワクチンの医療従事者を対象とした先行接種が１...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
函館市は、２４日から５月９日までの期間に限り、函館公園に露店の出店を...
米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの安全性などを検証するため...
水産とともに函館市の経済を支える観光業。２０１９年まではインバウンド...
江差保健所は９日、管内の保育所でノロウイルスが原因とみられる集団感染...
【札幌】道立江差高等看護学院教員によるパワーハラスメント疑惑に関し、...
自主夜間中学「函館遠友塾」（菅原智明代表）は７日、函館市総合福祉セン...
【札幌】ＮＰＯ法人北海道ダッタンソバ生産者協議会（札幌、森清理事長）...
縄文時代をテーマとしたフリーマガジン「縄文ＺＩＮＥ」の最新１２号に、...