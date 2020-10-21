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市立函館病院（森下清文院長）は１９日から、自費診療での新型コロナウイ...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は、母体血を用いた「出生前遺伝学的検査...
【江差】地域医療連携推進法人南桧山メディカルネットワーク（鈴木信寛代...
函館五稜郭ロータリークラブ（岡田恒男会長）は２日、新型コロナウイルス...
函館ＹＷＣＡ（廣部節子代表理事）と遺愛女子高校のＹＷＣＡ局はこのほど...
【江差】今年度の江差保健所感染症予防研修会が１７、１８日の両日、桧山...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は海外渡航や海外で就業する人を対象に...
【七飯】七飯町社会福祉協議会はこのほど、町文化センターでボランティア...
国立病院機構八雲病院の重症心身障がい患者が１８日、病院機能移転に伴っ...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
道南最大規模の書道団体、函館書藝社（高橋海堂会長）による「第６７回函...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
ハンドボールの第５８回函館選手権大会（函館ハンドボール協会主催）がこ...