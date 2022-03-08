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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２５日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１０日...
函館少年刑務所は８日、３０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市教委は８日、市立の４小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
【福島】町議会定例会３月会議が８日開会し、会期を１６日までの７日間と...
【松前】第１回町議会定例会は８日、本会議を続行。歳入歳出に１４２１万...
【知内】第１回町議会定例会が８日開会し、会期を１４日までの７日間と決...
【七飯】第１回町議会定例会は８日、本会議を続行。２０２２年度各特別会...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長）は７日、新年度一般...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１１日...