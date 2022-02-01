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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１２日...
函館市教委は１日、市立の小中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウイ...
【森】ＪＲ北海道によると、１日午前５時２０分ごろ、函館線森駅構内で森...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
函館少年刑務所は１日、２０代の男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感...
渡島教育局は１日、函館中部高校全日制で１月２７日から、函館工業高校全...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、道内で新たに２６６０人が新型コロナ...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに１７１人が新型コロナウイルスに...