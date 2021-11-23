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◇北斗市 （２４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
◇北斗市 （２４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１２日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽５日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２２日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１５日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽８日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１日＝...
◇北斗市 （２４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
◇北斗市 （２４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
【北斗】バレエスクール北斗（本町５、中山智恵主宰）の第５回発表会が７...
【七飯】町教委学校給食センターはこのほど、給食に使用する食材を寄贈し...
【七飯、鹿部】団体活動を通じて納税道義の高揚に功績のあった人をたたえ...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長、児童１００人）はこのほど、車いすバ...