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◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
道は２２日午後５時、新型コロナウイルスの新規感染者を２人追加すると発...
（２３～２９日） ◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松...
道と札幌市、小樽市は２２日、新型コロナウイルスの陽性者を新たに計７人...
【七飯】七飯中学校吹奏楽部（大塚心結部長、部員４６人）の定期演奏会が...
【江差】江差町交通安全運動推進協議会（会長・照井誉之介江差町長）など...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の生活科学科２年生１２人がこのほ...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は「聖地で完全燃焼！中...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
【札幌】今年度の道社会貢献賞と食品衛生優良店舗がこのほど発表され、道...