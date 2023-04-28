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施術風景

    　「ハコラク見たよ」で割引や特別メニュー
    　４月３０日まで周年キャンペーン実施中

    　マッシュグループの美容室４店舗共通で「美革命　髪質改善トリートメント」通常１４,３００円を１１,０００円で提供。髪質に合わせたオーダーメイド施術で、クセやパサつき・ゴワつきなどの悩みを改善。ナチュラルな仕上がりとツヤ髪を実現する。また、ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ函館店は、「カット＋トリートメント」通常５，８３０円が４，９８０円に、同松陰店は「カット＋ＵＬＴＯＷＡ水素トリートメント」（７，８００円）を用意。ＭＩＮＧＬＥ函館店は会計１１，０００円以上でスタイリング剤プレゼント、同ＣＬＡＲＯｈａｉｒは「頭浸浴ヘッドスパ」通常４，４００円が３，３００円になる。
    （ハコラク　２０２３年５月号掲載）

    ＴＨＥ　ＭＡＳＨ　Ｇｒｏｕｐ
    ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ　函館店　
    函館市本町２５-１３
    ☎０１３８-７６-８０７７ 　　　　　　　　
    松陰店　函館市松陰町９-３２　
    ☎０１３８-８７-１０３７
    HAIR&MAKEＭＩＮＧＬＥ函館店　
    函館市花園町１-１５　
    ☎０１３８-５５-２０５５
    ＭＩＮＧＬＥＣＬＡＲＯ　ｈａｉｒ
    函館市本通２-５３-２２　
    ☎０１３８-７６-０９０６
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