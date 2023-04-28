「ハコラク見たよ」で割引や特別メニュー

４月３０日まで周年キャンペーン実施中



マッシュグループの美容室４店舗共通で「美革命 髪質改善トリートメント」通常１４,３００円を１１,０００円で提供。髪質に合わせたオーダーメイド施術で、クセやパサつき・ゴワつきなどの悩みを改善。ナチュラルな仕上がりとツヤ髪を実現する。また、ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ函館店は、「カット＋トリートメント」通常５，８３０円が４，９８０円に、同松陰店は「カット＋ＵＬＴＯＷＡ水素トリートメント」（７，８００円）を用意。ＭＩＮＧＬＥ函館店は会計１１，０００円以上でスタイリング剤プレゼント、同ＣＬＡＲＯｈａｉｒは「頭浸浴ヘッドスパ」通常４，４００円が３，３００円になる。

（ハコラク ２０２３年５月号掲載）



ＴＨＥ ＭＡＳＨ Ｇｒｏｕｐ

ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ 函館店

函館市本町２５-１３

☎０１３８-７６-８０７７

松陰店 函館市松陰町９-３２

☎０１３８-８７-１０３７

HAIR&MAKEＭＩＮＧＬＥ函館店

函館市花園町１-１５

☎０１３８-５５-２０５５

ＭＩＮＧＬＥＣＬＡＲＯ ｈａｉｒ

函館市本通２-５３-２２

☎０１３８-７６-０９０６