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矢田釣具店・道南釣り情報...
▽椴法華沖ババガレイ情報「深場にいた」（５日） 久しぶりのババガレイ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日、道南方面の沖で大物のサバを...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日午前６時半から、日浦漁港から...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館東部地区の沖では良型のタラやブリなどが好調だ。道南のサケも終盤に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連２人は１１月２３日、函館近郊の浜で...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは１１月２９日、函館港内で「ケ...
▽黒岩沖のマガレイ（１１月２８日） 寒い朝に出港。到着時はマガレイも...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館税関の「年末特別警戒」が９日から始まり、函館港港町埠頭コンテナヤ...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
道は９日、渡島管内で７人、桧山管内で２人の新たな新型コロナウイルス感...
函館市内で、１２月に入り灯油タンクのホースが刃物のようなもので切られ...
いつの間にか師走。ウソ…もう２０２０年が終わるなんて。...
矢田釣具店・道南釣り情報...
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