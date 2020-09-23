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矢田釣具店・道南釣り情報...
１７日早朝、フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフと常連が、遊漁船で...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連から、函館山沖船イカの情報が届いた...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店に常連客から函館山沖船イカの情報が入って...
フィッシュランド登別店には常連客からアキアジの「初物ゲット」の情報が...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【苫小牧】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）の優勝...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城、佐藤恭介社長）で２３日、ワインの仕...
函館西高校（佐藤裕之校長）はこのほど、同校周辺で生徒有志とＰＴＡ役員...
日本航空（ＪＡＬ）は２３日、機材整備のため函館―丘珠間の１往復２便を...
【木古内】木古内署は２１日、秋の交通安全運動（２１～３０日）の開始に...
矢田釣具店・道南釣り情報...
１７日早朝、フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフと常連が、遊漁船で...