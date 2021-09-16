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東京オリ・パラが終了したばかりだが、１２日はスポーツ中継に釘付けとな...
永田町には「政局」という言葉が存在する。重大な局面につながる政権闘争...
９・１１は米国同時多発テロの日。あれから２０年がたった。アフガニスタ...
プロ野球・北海道日本ハムファイターズの地上波テレビ中継がない試合だと...
世界気象機関（ＷＭＯ）は１日、１９７０年から２０１９年までの５０年間...
毎年１０月になれば「ノーベル賞」の受賞者が発表され、日本人や日本にゆ...
パラリンピックが５日閉幕し、コロナ禍で１年延期となった「東京２０２０...
胆振東部地震から６日で丸３年になる。日本列島では近年、大きな地震が発...
ネットショッピングで、購入したはいいが実際の商品が手元に届くとイメー...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...