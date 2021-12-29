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函館市企業局交通部によると、函館市電の１１月の乗客数は前年同月比８・...
９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
ＪＲ北海道は１７日、来春のダイヤ改正を来年３月１２日から適用すると発...
函館国際ホテル（大手町５）は、各種クリスマスの飾り付けを終え、インス...
【札幌】体験型観光事業者と旅行会社のビジネスマッチングイベント「北海...
函館バス（森健二社長）と道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１...
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今月、日本航空（ＪＡＬ）函館支店の新支店長に今村妙子さん（５４）が着...
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【札幌】鈴木直道知事はこのほど、函館新聞のインタビューに答えた。コロ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・...
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市立函館保健所は２９日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
【江差】町中歌町４で２０日にプレオープンした「レストランＳａｔｏｍｉ...
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▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...
【札幌】北海道もち米団地農協連絡協議会（会長・東野秀樹ＪＡ道北なよろ...
石狩市在住の小学生ドラマー、ＹＯＹＯＫＡさん（１２）が出演する「ＹＯ...