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道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日、車内を暗くし車窓の夜...
【札幌】道とＡＩＲＤО（エアドゥ、札幌市、草野晋社長）、株式会社ポケ...
函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は９日、２０２０年４月から順次導入してき...
【乙部】町は１１月１日から、観光需要喚起策として「おとべ割」をスター...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...
【上ノ国】町内で地域活性化に取り組む「神の国ファンクラブ」（松原智史...
ＪＲ北海道は、年末年始期間の１２月３１日～来年１月４日の５日間、北海...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
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