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函館バス（森健二社長）は８日、ＪＲ函館駅前と上陣川方面をつなぐ路線バ...
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ＪＲ北海道は、今月２９～３１の３日間に企画する「北海道新幹線で行く青...
四季折々の市電沿線の風景写真を集めた「函館の路面電車カレンダー２０２...
函館バス（高盛町）は、ＪＲ函館駅前から五稜郭地区を経由して上陣川方面...
【北斗】新星ハイヤー（市飯生１）は１０月１日から、交通事業者、有識者...
第一交通産業グループのことぶき第一交通（函館市広野町）と美咲第一交通...
函館市企業局交通部によると、函館市電の８月の乗客数は前年同月比約０・...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
函館市本町のギャラリー「そらのＡｇｅｒ」（オールドスタイルホテル函館...
市民団体「函館９条連」は１７日午後１時から、「９条でつながろう函館地...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
卓球の北海道選手権大会（北海道卓球連盟主催）が８～１０日、函館アリー...
【七飯】大沼、小沼ではワカサギの定置網漁が本格化している。１３日は早...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
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立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...