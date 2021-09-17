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日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）の航空各...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会した。岩盤崩壊による国道２２９...
【乙部】岩盤崩落に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
○…気象情報会社のウェザーニューズ（千葉市）は１６日、第１回紅葉見頃...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
函館市内の水彩画講師、植松トヨ子さんの個展が、２１日までいしい画廊（...
函館港イルミナシオン映画祭から生まれた７本目の長編作品「自宅警備員と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ」（加藤真弓代表）は１...
【札幌】キリンビール北海道統括本部（金丸俊憲本部長）は１３日、６月に...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...