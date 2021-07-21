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無事故・無違反の社員割合が一定の基準以下だった企業に贈られる「優秀安...
【札幌】北海道エアシステム（ＨＡＣ）は１７日、札幌（丘珠）－奥尻の季...
【知内】しりうち観光推進機構（田中雄二代表理事）は、道への新型コロナ...
函館市電の超低床電車「らっくる号」（９６０４号車）に、市内の水産品加...
３月から函館空港の運営事業を担う北海道エアポート（千歳市）は９日、「...
ＪＲ北海道は９日、６月７日に函館線七飯―大沼間で砕石散布用保線作業機...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は９日、町の観光名...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日から、ＪＲ函館駅に隣接...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、新型コロナウイルスの影響による需要動向から...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われたことで、２１日も渡島・桧山地方は...
函館市教委は２１日、１３～１９日に函館アリーナで行われた東京五輪カナ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】恩村内科...
【森】町教育水準向上対策協議会社会教育部が主催する「ふれあい体験教室...
全日空（ＡＮＡ）とＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの影...
函館市がまとめた７月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
この夏は特に函館近郊や知内方面でヒラメが好調だ。函館近郊では良型のブ...
ショア（岸）からのブリ釣りで好釣果の知らせが届いた。フィッシュランド...
函館山沖のイカ釣りが活気づいてきた。フィッシュランド函館西桔梗店の常...
▽道南でマゾイ爆釣り（１７日） 仕事と天候の事情でなかなか釣りに行け...