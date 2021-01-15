この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、１９９８年１２月の就航時から使用されてき...
全日空（ＡＮＡ）は８日、新型コロナウイルスの影響で需要が減退している...
ＪＲ北海道は６日、年末年始期間（昨年１２月２５日～５日）の利用実績を...
航空各社は４日、年末年始期間（昨年１２月２５日～３日）の利用実績を発...
ＪＲ北海道は１月下旬、物流大手の佐川急便（京都）と北海道新幹線を活用...
函館開発建設部が建設を進める函館江差自動車道のうち、茂辺地インターチ...
ＪＲ北海道が運行する北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が、３月２６...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が３機所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０...
１１月中旬から改良整備が行われていた、函館市電の湯の川温泉電停（湯川...
新型コロナウイルスの影響で公共交通機関の利用者減少が続く中、函館地区...
函館山ロープウェイは全国的な新型コロナウイルス感染拡大を受け、１７日...
【森】第１６回森町児童・生徒書き初め席書大会（町教委主催）が１３日に...
気象庁によると、１５日午後５時４０分ころ、十勝地方南部を震源地とする...
【福島】福島中学校（岩田学校長、生徒５７人）は、新型コロナウイルスの...
【札幌、小樽、旭川】道と札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１９人が新型コロナウイルスに...
【森】第４６回北海道Ｕ１２バスケットボール大会兼第５２回全国ミニバス...
函館から世界に通じるオンリーワンの商品づくりに挑む山海の幸を主原料に北...
【乙部】町出身の民謡歌手、寺島絵里佳さんが出演する江差追分会ブラジル...