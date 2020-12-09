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函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...
函館市の２０２０年度上半期（４～９月）の観光客数は１８４万１０００人...
ＪＲ北海道は２日、２０２０年度第２四半期（４～９月）の線区別収支と利...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
第一交通産業グループの「ことぶき第一交通」（函館市広野町）と「美咲第...
自衛官を対象とした「バス運転者業務説明会」（道運輸局函館運輸支局主催...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２月５日から２０２１年カ...
【仙台】ＪＲ北海道函館支社は１２月２日から、仙台ターミナルビル（宮城...
新型コロナウイルスの感染が広がる中で迎えた１１月の３連休（２１～２３...
【七飯】函館七飯スノーパークを運営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
函館税関の「年末特別警戒」が９日から始まり、函館港港町埠頭コンテナヤ...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
道は９日、渡島管内で７人、桧山管内で２人の新たな新型コロナウイルス感...
函館市内で、１２月に入り灯油タンクのホースが刃物のようなもので切られ...
いつの間にか師走。ウソ…もう２０２０年が終わるなんて。...
矢田釣具店・道南釣り情報...
▽椴法華沖ババガレイ情報「深場にいた」（５日） 久しぶりのババガレイ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日、道南方面の沖で大物のサバを...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日午前６時半から、日浦漁港から...