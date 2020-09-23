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政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
ＪＲ北海道は１８日、１１月２１、２３日に予定していた北海道新幹線とは...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
全日空（ＡＮＡ）は１０日、９、１０月の国内線運航計画の変更を発表した...
ＪＲ北海道は９日、２０２０年度第１四半期（４～６月）の線区別収支や利...
函館圏域で販売されている観光土産品の表示内容や過大包装を調べる「第４...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長）は１日、新型コロナウイルス禍で大...
桔梗ハイヤー（函館市桔梗３、横田貴之社長）は２８日、函館市内から七飯...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２９日から、五稜郭―木古内間...
北海道新幹線の札幌延伸に伴いＪＲ北海道から経営が分離される函館線（函...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館西署（奈良敏明署長）は１６日、...
毎年９月は「船員労働安全衛生月間」。道運輸局は今年度、新型コロナウイ...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１９、２０の両日、函館朝市え...
【苫小牧】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）最終節...
【七飯】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを目指...
函館市がまとめた９月の石油製品小売価格調査によると、１１日時点のレギ...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、新型コロナウイルス拡大の影響で落ち込ん...
菓子製造の道南食品（函館市千代台町、関利也社長）は２１日、同社の親会...
菓子や総菜を製造販売するカドウフーズ（函館市追分町、嘉堂聖也社長）は...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午前１０時から、「オンライン...