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函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
航空各社はお盆期間（７～１６日）の予約状況をまとめた。新型コロナウイ...
６月末に道南いさりび鉄道（函館）の社長に新たに就任した川越英雄氏（６...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５５社）は３０日、恵山つつじ公...
ＪＡＬ（日本航空）は３０日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている...
夏の行楽シーズン到来に向け、五稜郭タワー（中野恒社長）で２８日、地上...
政府による国内旅行需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」のス...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
ＪＲ北海道は２２日、お盆期間（８月７日～１７日）における今月２１日時...
【七飯】大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）は１４日、町にカー...
〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で需要が落ち込んだ国産農林水産...
函館市総合福祉センターは５日、今年度１回目の防災・防火訓練を実施した...
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。法律上は主体的に感染対策に...
市立函館博物館（阿部貴樹館長）はこのほど、同館の収蔵品をホームページ...
道は今年度、道内の飲食店や観光施設で食のユニバーサル対応（できるだけ...
函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
夏祭りの雰囲気を味わうイベント「はこだてみらい館夏まつり‼」（２５日...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、「僕たちのヒーロー・ヒロイン」と...
【江差】町本町の法華寺通り商店街組合（笹浪一始会長）は３日から、同商...