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北海電気工事函館支店（西桔梗町、大久保之彦支店長）はこのほど、千代台...
１８７１年の郵政創業から今年で１５０周年の節目を迎え、函館中央郵便局...
内外情勢調査会函館支部の４月懇談会が８日、ホテル函館ロイヤルで開かれ...
ミサワホーム北海道函館ＭＧ会（名和恵司会長）は６日、函館市が推進する...
函館税関はこのほど、函館港の２月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は３０日、２月の渡島・桧山管内の雇...
水産加工・水産調理品製造のカネキ武石水産（森町富士見町）は２２日付で...
函館税関がまとめた１月の道外国貿易概況によると、輸出額は船舶や石油製...
◇第４０２回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、３月２０日、函...
函館市内の塗装工事会社１０社でつくる南北海道塗装工業協同組合（平野雅...
○…「から揚げ専門店 あげ太郎本店」（小原伸哉社長）が...
道六大学野球春季リーグ（道学生野球連盟主催）第２節第１日は３日、オー...
豪雨などの災害時に市町村が住民に避難をうながす警告レベル（５段階）の...
積丹半島（後志管内）の魅力や地域の特産品を紹介・販売する「積丹ブルー...
【七飯】ＴＫドッグスクール（町東大沼、加藤大希代表）は２日、家庭犬を...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で３日、工作系イベ...
「函館市芸術ホール キッズ・フェスティバル２０２１」（函館市文化・ス...
【七飯】北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を後押ししようと...
母子会めりーは５日午前１０時から、ＪＲ五稜郭駅近くのハコニワ（函館市...
住民基本台帳による３月末現在の函館市の人口は２５万２２人。旧４町村と...