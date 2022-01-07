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函館市と乙部町でクラフトビール３店舗を運営する「アドバンス」（本社・...
「人日（じんじつ）の節句」の７日は、七草がゆを食べる風習がある。食材...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
地元で飲まれるうまい酒を目指し本格始動―。函館市内で５４年ぶりに誕生...
【七飯】昨年２月、七飯町大中山１に酒蔵「箱館醸蔵」（冨原節子代表）が...
スルメイカやコンブ、秋サケなど主要魚種の不振が続く中、函館・道南では...
大みそかの１２月３１日、新年を新たな気持ちで迎えようと、丸井今井函館...
大みそかを前に、函館市内のそば店は１年の締めくくりに欠かせない年越し...
食品・酒類小売業やカフェ経営を手掛ける「十字屋」（函館市末広町、菅原...
ＪＲ函館駅前の商業施設・キラリス函館の地階に「カレーショップ キミと...
【七飯】函館七飯スノーパークを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）は９日午後１時半から、教会コンサー...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
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昨年９月にサッカーＪ２の水戸ホーリーホックに入団内定した函館市出身の...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...