この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...
函館市は、市内の企業とシンガポール国立大学が連携し、現地に受け入れら...
【札幌】道は、道産日本酒と酒米のブランド力や認知度向上を図るため、４...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
函館割烹調理師会は８日、函館市役所１階市民ホールで「第２８回日本調理...
函館市は５日、来年２月２６、２７両日に函館アリーナで開催を予定してい...
【七飯】町歴史館は、町が西洋リンゴ発祥の地であることなどをＰＲするた...
【北斗】澤田米穀店（市中央２、澤田直樹社長）は、チャック付き真空平袋...
１５日から函館市で申請受け付けが始まった新型コロナウイルス対策の道の...
函館市亀田本町のパン店「キングベーク本店」が２１日、リニューアルオー...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
【北斗】日本航空（ＪＡＬ）函館支店や函館空港所のスタッフ５人が１８日...
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...