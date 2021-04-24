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ハム、ソーセージ製造販売の「函館カール・レイモン」（鈴蘭丘町）は２４...
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今年のサッカーＪ１リーグは、昨年コロナ禍の影響で下位２チームのＪ２降...
７月４日に函館市内で開催予定の「２０２１函館マラソン」について、実行...
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東京五輪聖火リレーの北海道実行委は２３日、６月１３、１４の両日に道内...