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〝食と関わり人と地域に貢献する〟を経営理念に、２００７年７月、北斗市...
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速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...