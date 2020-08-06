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道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２２日に開かれた第７７回通常総...
【知内】第一生命函館支社江差営業オフィスは１９日、キャラクターのイラ...
【上ノ国】第一生命函館支社江差営業オフィスは１６日、町総合福祉センタ...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
【木古内】町は新型コロナウイルス感染症の影響で離職または内定取り消し...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
【札幌】札幌市は６日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人が７月...
「山川牧場」の代名詞と言えば「特濃牛乳」。ホルスタイン種とタンパク質...