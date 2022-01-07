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函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...
海外との貿易取引を取り仕切る重要な機関である「税関」が明治５（１８７...
新型コロナウイルス禍２年目となった２０２１年がまもなく終わりを迎える...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
函館税関は１６日、１１月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道経済連合会（道経連、真弓明彦会長）はこのほど、函館地域会員懇談会を...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は８日、１２月例会を函館国際ホ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...
【七飯】函館七飯スノーパークを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）は９日午後１時半から、教会コンサー...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市と乙部町でクラフトビール３店舗を運営する「アドバンス」（本社・...
昨年９月にサッカーＪ２の水戸ホーリーホックに入団内定した函館市出身の...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...