この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道内の経済情勢や融資動向を共有する道南、胆振日高地域の「地域経済・金...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日午後６時半から、...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
函館美容業協同組合（９０店舗、永井龍剛理事長）は３日、「くしの日」（...
【札幌】道や札幌市、道経済連合会など官民９団体は、道内への新型コロナ...
【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会した。岩盤崩壊による国道２２９...
【乙部】岩盤崩落に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
○…気象情報会社のウェザーニューズ（千葉市）は１６日、第１回紅葉見頃...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
函館市内の水彩画講師、植松トヨ子さんの個展が、２１日までいしい画廊（...
函館港イルミナシオン映画祭から生まれた７本目の長編作品「自宅警備員と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ」（加藤真弓代表）は１...
【札幌】キリンビール北海道統括本部（金丸俊憲本部長）は１３日、６月に...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...