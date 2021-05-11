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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４月３０日、渡島・桧山管内の３月...
函館食品衛生協会（若杉充宏会長）はこのほど、今年度の通常総会を書面開...
北海道中小企業家同友会函館支部（会員５５２社）はこのほど、第５０回定...
函館税関は１９日、函館港の３月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道信用保証協会（札幌）は、２０２０年度の信用保証の実績をまとめた。新...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、４月の道南金融経済概況を発表し...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７４社）主催の...
国土交通省は２３日、２０２１年の公示地価（１月１日現在）を発表した。...
２３日に公表された２０２１年公示地価は、函館市の商業地（２３地点）の...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は５日、３月の道南金融経済概況を発表し...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選の第３日は１０日、オー...
函大谷は初回、蔭浦大の四球と二盗で２死二塁とし、小澤の左中間二塁打で...
函工は初回、長谷川の左前打から１死二、三塁と好機を広げ、田代の内野ゴ...
函水は初回に先制を許したが、すぐさま反撃。１番・鈴木聡、２番・佐藤が...
函館軟野連あさ野球（１０日）...
函館軟野連たそがれ野球（９日）...
９日、東京の国立競技場では陸上競技の東京五輪テスト大会が開かれていた...
〇…函館市女性センターは、６月１２日午後１時半から同セ...
函館市内を流れる亀田川周辺の１８町会で構成する「亀田川を美しくする会...
函館地域産業振興財団（桔梗町３７９）は、起業者を支援する「創業バック...