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ネッツトヨタ函館駅ＳＩＤＥ（エキサイト）店（工藤寿生店長、函館市海岸...
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市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
行政書士澤田淳一事務所は３０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館市内の新型コロナウイルス新規感染者数は、１７～２３日の週は計３５...
旧函館区公会堂で２０日、開堂１１１年を記念した「公会堂開堂記念日コン...