この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
国土技術研究センターなどが主催し、建設産業に関わる優れた新技術を表彰...
勤労者退職金共済機構建退共道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設業で...
山崎建設（函館市湯浜町１０、山崎勉社長）と山崎道路（同、山崎貴史社長...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
【木古内】函館江差自動車道の舗装工事を施工する、伊藤アス・ツバメ共同...
【森】町姫川の製材業「ハルキ」（春木真一社長）はこのほど、「道南杉ハ...
道開発局函館開発建設部はこのほど、同部発注の工事のうち、優良な工事や...
函館労働基準監督署（菊池俊文署長）はこのほど、建設事業無災害表彰の伝...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）はこのほど、福島大神宮（常盤井武典宮...
海洋土木業の菅原組（菅原修社長）は６月から、函館市浅野町の本社で使用...
“春高バレー”出場を懸けた第７４回全日本高校バレーボール選手権大会北...
【帯広】第１００回全国高校サッカー選手権大会北海道大会（北海道サッカ...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた「北海道の酒アワード...
函館工業高校（伊藤良平校長、生徒６５９人）は１６日、同校で創立１１０...
函館大森浜小学校（紺野克典校長、児童４５６人）で１４日、「はこだてこ...
縄文文化にさまざまな切り口で触れるイベント「ドキ！ドキ！縄文エキスポ...
ＬＧＢＴ（性的少数者）にフレンドリーなまちづくりを考えるイベント「虹...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、小説「鳳凰...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、２０２２...
函館の発展に尽くした函館四天王の１人、初代渡邉熊四郎（１８４０～１９...