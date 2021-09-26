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【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
【木古内】函館江差自動車道の舗装工事を施工する、伊藤アス・ツバメ共同...
【森】町姫川の製材業「ハルキ」（春木真一社長）はこのほど、「道南杉ハ...
道開発局函館開発建設部はこのほど、同部発注の工事のうち、優良な工事や...
函館労働基準監督署（菊池俊文署長）はこのほど、建設事業無災害表彰の伝...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）はこのほど、福島大神宮（常盤井武典宮...
海洋土木業の菅原組（菅原修社長）は６月から、函館市浅野町の本社で使用...
厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱する「全国安全週間」が７月１日...
昨年１月に国内で新型コロナウイルスが確認されてから今月で１年半が経過...
函館労働基準監督署がまとめた、昨年（１月１日～１２月３１日）の労働災...
道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
★秋の夜空に大輪（１９日） 「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...
函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...