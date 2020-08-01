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ドーピー建設工業（札幌市、稲田義行社長）は１８日、函館市役所周辺で清...
【長万部】北渡島生コンクリート（井町孝彦社長）は１５日、北海道新幹線...
【七飯】住宅販売を手掛けるハウスメーカー９社が参加する七飯町大中山２...
【上ノ国】電源開発（本店・東京都中央区）は、桧山沖エリアでの洋上風力...
函館労働基準監督署はこのほど、一定規模以上の建設工事で無災害を達成し...
■本持仁史・函館労働基準監督署長 新型コロナウイルスが世界的に猛威...
■樺澤孝人函館開発建設部長 北海道開発局函館開発建設部では、北海道総...
■坂野伸治渡島総合振興局・桧山振興局副局長 今年も７月１日から７日ま...
建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
函館市の函館港若松埠頭（ふとう）で２～４日の３日間、大型クルーズ船の...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は、昨年７月に函館朝市内に設置...
渡島総合振興局は１日、道南スギの活用を推進する独自事業「みんなで拡げ...
宿泊施設などを対象とした食品の衛生管理を学ぶ「第４８回食品衛生講習会...
【北斗】全国で葬儀場を展開する「ディパーチャーズ・ジャパン」（東京）...
■松前で１頭 １日午後５時４０分ごろ、松前町建石の女性が自宅の窓から...
函館開発建設部は７月３１日、２０１９年度事業を対象に優良な工事や業務...
【札幌】札幌市は１日、同市内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感染...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】えんどう桔...
【札幌】道は１日、石狩管内で５人、胆振管内で２人の計７人が新型コロナ...