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函館市の函館港若松埠頭（ふとう）で２～４日の３日間、大型クルーズ船の...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は２２日、２０２０年３月期決...
建設業のエヌボシ・ノムラ（函館市金堀町７、野村俊治社長）は、１４、１...
【知内】ウッドファミリー（町重内４、岡田義一社長）はこのほど、矢越山...
【木古内】土木工事、産業廃棄物処理業の手塚産業（手塚則博社長）は２５...
建設業の松本組（函館市吉川町、大越雄司社長）は２１日、新型コロナウイ...
【江差】江差建設協会（田畑昌伸会長、会員１５社）はこのほど、えさし海...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（花園町、加藤省吾社長）は、ウ...
千代台公園野球場（オーシャンスタジアム）のスコアボード設備改修を行っ...
函館税関は１７日、５月の函館港外国貿易概況を発表した。輸入額は動物性...
老齢化が進む五稜郭公園内のサクラに市民や地域貢献活動に取り組む企業の...
【北斗】第２回市議会定例会は１７日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
【北斗】新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金をめぐり、制度内容を誤...
【北斗】北斗市は１７日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国が実施し...
【乙部】第２回町議会定例会は１７日、開会し、一般質問に５氏が登壇した...
道立函館高等技術専門学院（鈴木一弘学院長）は１７日、同学院で今年度１...