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建設業のエヌボシ・ノムラ（函館市金堀町７、野村俊治社長）は、１４、１...
【知内】ウッドファミリー（町重内４、岡田義一社長）はこのほど、矢越山...
【木古内】土木工事、産業廃棄物処理業の手塚産業（手塚則博社長）は２５...
建設業の松本組（函館市吉川町、大越雄司社長）は２１日、新型コロナウイ...
【江差】江差建設協会（田畑昌伸会長、会員１５社）はこのほど、えさし海...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（花園町、加藤省吾社長）は、ウ...
千代台公園野球場（オーシャンスタジアム）のスコアボード設備改修を行っ...
土木工事業の協和土建（函館市陣川町、田中千代子代表）は２日、函館地裁...
函館生コンクリート協同組合（正組合員１３社、成田眞一理事長）は６日、...
渡島総合振興局と桧山振興局は２日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で４、５月の開催を中止していた市営...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場（荻原真場長）で４日、１３日に観客...
電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
道南の短歌愛好者でつくる道南歌人協会（齊藤サダ会長）は、７月に書面開...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...