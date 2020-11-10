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○…石窯焼きピザのテークアウト専門店「Ｐｉｚｚａ（ピザ...
○…一時休業していた「パン・エスポワール的場店」（函館...
○…「酒と肴 とよしま」がこのほど、函館市石川町１８２...
○…気軽に本格中華を味わえる創業４６年の老舗店「中国料...
○…「じゃがいもＦＡＣＴＯＲＹ ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ...
〇…「らーめん函館 武蔵」（七飯町鳴川３の１６の３、ド...
○…「スカイラウンジ カフェ ぺルラ」がこのほど、函館...
○…ＪＴ（東京）は国内で高い人気を集めるメビウスブランドから、「ＳＫ...
○…「洋菓子函館ふうげつどう」（函館市石川町１８３の１...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
【上ノ国】町は９日、同町の魅力開発のため、上ノ国開発株式会社（丸山和...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...