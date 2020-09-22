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○…「レストラン＆バー ラトナ」がこのほど、函館市末広...
○…キリンビバレッジ（東京）は、今年発売２０周年を迎え...
〇…「なか川菓子舗」（函館市八幡町１７の２０、道教育大...
○…「婚活サロン ラヴェニール」がこのほど、函館市宮前...
○…９月で２周年を迎えた「ピッツェリア デラニマ」（北斗市追分５の１...
○…「成吉思汗物語らむ若 ユニゾ函館駅前」（函館市若松...
○…キリンビール（東京）は、「ビールに近い飲みごたえを感じるおいしい...
○…「ペリーズサンク」がこのほど、函館市石川町１８８の...
○…コカ・コーラシステムは、５年ぶりにフルリニューアルした「コカ・コ...
○…函館市本町で１３年営業している「ＧＡＬＡ（ガーラ）...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
【札幌】今年度の道社会貢献賞と食品衛生優良店舗がこのほど発表され、道...
函館市教委は、テーオーデパート（梁川町１０）６階特設会場で企画展「世...
国連が定める「国際平和デー」の２１日、函館護国神社（大橋幸生宮司）で...
ゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」で制作したゲーム作品の発表会...
函館市内の小学生の保護者有志でつくる「函館キッズサポーターズ」（干山...
１９９６年に１４期生として入学した獅子谷仁さん（４０）＝同窓会幹事、...
「自分へのご褒美、大切な人への贈り物に使ってほしいから、妥協のない、...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
新婚世帯の新生活にかかる費用に対し、最大６０万円を補助する方針を内閣...