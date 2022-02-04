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◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）が２２日、仮オープンした。小...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）は１０日、積雪不足のため１１...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
【鹿部】水産加工会社「丸鮮道場水産」（町宮浜、道場登志男社長）は、原...
【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄町会長）は３日の節分にち...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
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