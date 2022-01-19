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３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
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１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
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◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
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◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
卓球の第１８回北日本オープン・ファミリー杯大会（卓球ハウスファミリー...
函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、２年生２４人が３種類のス...
ソフトテニスの南北海道インドア選手権大会（函館ソフトテニス連盟主催）...
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「ドカベン」「あぶさん」「野球狂の詩」…数え上げればきりがない。野球...