この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
【七飯】函館七飯スノーパークで９日、「シニアエンジョイスキー教室と天...
◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
【七飯】函館七飯スノーパークは、９日に開催する「シニアエンジョイスキ...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２０日、グリーンピア大...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１７日、グリーンピア大沼スキー場） ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（２４日、グリーンピア大沼スキー...
【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...
【松前】２５日午後２時４５分ごろ、松前町内で約４５０戸が停電し、約３...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
【江差】北海道江差観光みらい機構は２０日、同町津花町の藤谷漁業部から...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
函館市や市内の８つの高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシ...
函館西署は、地域での防犯活動を呼び掛けようとリレーメッセージ動画を作...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...