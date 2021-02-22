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◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
【七飯】函館七飯スノーパークは、９日に開催する「シニアエンジョイスキ...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２０日、グリーンピア大...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１７日、グリーンピア大沼スキー場） ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（２４日、グリーンピア大沼スキー...
【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...
【七飯】第４２回スキー技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催）が１...
【乙部】町富岡の富岡スキー場が４日、２シーズンぶりにオープンした。地...
【上ノ国】中国・大連市の子どもたちなどとスキーやスノーボードの技術指...
３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長）の閉校記念事業協賛会（藤...
函館市はこのほど、２０１９年度の行政手続きにおけるオンライン化の状況...
フットサル元日本代表の三浦拓さん（２８）＝函館出身＝が４月、函館に小...
１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
国内外の関心を集めた東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長に、橋本...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）は２７、２８の両日...
函館市は、経済的理由で修学が困難な学生を対象にした新年度の奨学生（無...
２月１４日に函館市芸術ホールで行われた「２０２１スプリングコンサート...
本人からの委任状が必要 Ｑ 建設業許可の更新手続に当たって、法務局が...
２０２１年も２月下旬に入り、仕事や家事でバタバタした毎日を送っている...