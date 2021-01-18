函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ２０２１年
    新春メッセージ
  • 特集
    思いをギュウっと
  • 1月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    スキー・スノボー

    スキーバッジテスト合格者

    [ スキー・スノボー ]

    　◇全日本スキー連盟公認バッジテスト合格者（１６日、グリーンピア大沼ス...

    スキーバッジテスト合格者
    スキー・スノボー 記事一覧へ

    最新記事

    村井が連覇　スノーボード技術選手権

    [ スキー・スノボー ]

    　【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...

    村井が連覇　スノーボード技術選手権

    函館アリーナ、大会の中止相次ぐ

    [ その他 ]

    　急増する新型コロナウイルス感染の影響を受け、函館アリーナでは１月中に...

    函館アリーナ、大会の中止相次ぐ

    成長誓い初稽古　剣道連盟

    [ 武道・格闘技 ]

    　函館剣道連盟（加茂国興会長）の今年の稽古始めがこのほど、函館アリーナ...

    成長誓い初稽古　剣道連盟
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    認知度向上＋料理方法提案　ブリ消費拡大へ

    認知度向上＋料理方法提案　ブリ消費拡大へ

    ＪＡＬ函館空港カウンターで「琉球寒緋桜」展示

    ＪＡＬ函館空港カウンターで「琉球寒緋桜」展示

    函本管内で１６件認知　２０２０年特殊詐欺

    函本管内で１６件認知　２０２０年特殊詐欺

    明るい選挙啓発ポスターコンクール　本間さんら７人受賞

    明るい選挙啓発ポスターコンクール　本間さんら７人受賞

    函館で１２人　渡島で８人が新規感染

    函館で１２人　渡島で８人が新規感染

    村井が連覇　スノーボード技術選手権

    村井が連覇　スノーボード技術選手権

    函館アリーナ、大会の中止相次ぐ

    函館アリーナ、大会の中止相次ぐ

    成長誓い初稽古　剣道連盟

    成長誓い初稽古　剣道連盟

    札幌の写真作家ウリュウさん作品展　ホテルハコバで４月１１日まで

    札幌の写真作家ウリュウさん作品展　ホテルハコバで４月１１日まで

    インスタフォトコンテスト入選作品紹介(上)

    インスタフォトコンテスト入選作品紹介(上)

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    1月18日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    1月18日のイベント情報

    2021年1月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク