函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 年末年始
    サポート休止のお知らせ
  • 特集
    新型コロナ回顧
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    スキー・スノボー

    スキーバッジテスト合格者

    [ スキー・スノボー ]

    　◇全日本スキー連盟公認バッジテスト合格者（１６日、グリーンピア大沼ス...

    スキーバッジテスト合格者
    スキー・スノボー 記事一覧へ

    最新記事

    企業探訪／川越電化センター

    [ 企業探訪 ]

    　函館市末広町の大三坂下にある老舗の「街の電器屋さん」。テレビ、エアコ...

    企業探訪／川越電化センター
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    上の大スキー学校、１月から地元住民向け教室開催

    上の大スキー学校、１月から地元住民向け教室開催

    ほろ酔いが心地良い　冬のちょい飲み⑪／ＱＵÉ　ＲＩＣＯ　ＥＴＡＤＯＫＡＨ

    ほろ酔いが心地良い　冬のちょい飲み⑪／ＱＵÉ　ＲＩＣＯ　ＥＴＡＤＯＫＡＨ

    ほろ酔いが心地良い　冬のちょい飲み⑩／函館茶漬酒房

    ほろ酔いが心地良い　冬のちょい飲み⑩／函館茶漬酒房

    企業探訪／川越電化センター

    企業探訪／川越電化センター

    商品開発などの研究成果披露　函商高流通ビジネス科が発表会

    商品開発などの研究成果披露　函商高流通ビジネス科が発表会

    コロナ禍でリモート結婚式　遠隔地の友人らも祝福

    コロナ禍でリモート結婚式　遠隔地の友人らも祝福

    プペルバスを桧山に　移動個展実現に向け組織立ち上がる

    プペルバスを桧山に　移動個展実現に向け組織立ち上がる

    荒井三津子さん・暮らしのパレット／口取り

    荒井三津子さん・暮らしのパレット／口取り

    年末年始の準備で２市場盛況

    年末年始の準備で２市場盛況

    大沼学園に野球道具寄贈　同友会青経未来塾

    大沼学園に野球道具寄贈　同友会青経未来塾

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    12月28日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    12月28日のイベント情報

    2020年12月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク