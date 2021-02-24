この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
中学バレーボールの函館選抜チーム強化練習会が７日、函館アリーナで行わ...
スポーツやレクリエーションの普及・発展に貢献した人や団体、全国大会で...
中学バレーボールの男女函館選抜が２４日、木古内中で始動した。新型コロ...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
５日に東京で開かれる春の高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手...
バレーボールの函館地区高校新人戦大会（高体連函館支部主催）が１９、２...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...
函大有斗－帯広三条（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森で２０、２１の両日、「家族...
【乙部】町教委はこのほど、今年度の教育・文化・スポーツ表彰の被表彰者...
【江差】「日本の夕陽百選」にも選ばれている同町の夕日を題材に撮影した...
【北斗】北斗市は新年度から、野球場やパークゴルフ場などスポーツ施設が...
「第５８回函館・渡島・桧山 教育・福祉合同作品展」（函館地方精神保健...
■函館市白鳥町、不動産営業、大塚俊一さん（３２） 震災当時は函館朝...
食品会社「カドウフーズ」（函館市追分町、嘉堂聖也社長）のスイートポテ...
バレーボール・Ｖリーグディビジョン２男子（以下Ｖ２）で悲願のＶ１昇格...
函館ラ・サール高校１年の川瀬隼さん（１６）が、プログラミングで開発し...
福祉用具のレンタル・販売などを行うクオリティーライズ（函館市人見町５...