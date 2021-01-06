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５日に東京で開かれる春の高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手...
バレーボールの函館地区高校新人戦大会（高体連函館支部主催）が１９、２...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...
函大有斗－帯広三条（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の外崎智文さん（食品科学科３年）...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...