この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函大有斗－帯広三条（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
【北斗、七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協...
１１月１２日に札幌市で開幕する第７３回全日本バレーボール高校選手権大...
海上保安庁函館航空基地の新任機動救難士、宝蔵聖也さん（２８）＝鹿児島...
新型コロナウイルスの感染者が道内を含む全国で急増する中、同時流行への...
新型コロナウイルス感染者が道内で急拡大していることを受け、函館市など...
【札幌】鈴木直道知事は１３日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【札幌】道内の神社６０７社を統括する北海道神社庁（札幌、芦原高穂庁長...
函館税関（堀地徹税関長）と公立はこだて未来大学（片桐恭弘学長）は１３...
函館市高盛町会（尾形廣治会長）が今年度の「北海道犯罪のない安全で安心...
函館市は１３日までに、市職員の給与と人事制度の見直し交渉について、市...
函館市中央図書館はこのほど、市内や近郊の小学生を対象とした「第４回市...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...