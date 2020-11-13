この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
【北斗、七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協...
１１月１２日に札幌市で開幕する第７３回全日本バレーボール高校選手権大...
【木古内】中学バレーボールの第１２回男子小田桐杯大会（同杯実行委主催...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【北斗】北斗市中野通で整備を進めていた市道「市役所通線」の延伸区間の...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...