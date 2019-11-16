函館新聞電子版
2019
11
月
16
日
土曜日
ログイン
総合ガイド
Ｑ&Ａ
小
中
大
特大
函館新聞電子版
トップ
ニュース
経済トピックス
医療・健康
スポーツ
くらし
おくやみ
釣り
企画・連載
コラム
フォトサービス
野球
サッカー・フットサル
バスケットボール
卓球
テニス
ハンドボール
バレーボール
ラグビー
バドミントン
球技その他
陸上
水泳
武道・格闘技
アイスホッケー
スキー・スノボー
その他
最新ニュース
ランキング
掲載写真
ビューア
メニュー
小
中
大
特大
ログイン
カテゴリ
トップ
ニュース
社会
政治・行政
教育
事件・事故
観光
一次産業
人事・本社来訪
選挙
ニュース 一覧
経済トピックス
小売・サービス
食品・飲食
金融・保険
機械・製造
観光・運輸
建設・土木
ＩＴ・通信
経済団体・官庁
その他
ｂｉｚラウンジ
トップインタビュー
起業人
企業探訪
経済トピックス 一覧
医療・健康・福祉
医療
福祉
健康
介護
セミナー・講演会
健康ガイド
ドクターコラム
歯科診療室から
医療の現場から
介護コラム
談話室
医療・健康・福祉 一覧
スポーツ
野球
サッカー・フットサル
バスケットボール
卓球
テニス
ハンドボール
バレーボール
ラグビー
バドミントン
球技その他
陸上
水泳
武道・格闘技
アイスホッケー
スキー・スノボー
その他
スポーツ 一覧
くらし
お知らせ
イベント・セミナー
文化
いきいき町会
いかぽっぽ
町村ガイド
くらし 一覧
おくやみ
１１月１６日（土）
１１月１５日（金）
１１月１４日（木）
１１月１３日（水）
１１月１２日（火）
おくやみ 一覧
暮らしアクセス
釣り
企画・連載
ニュース細見
暮らしの園芸
暮らしのパレット
小児科診療日誌
小笠原先生のひとりごと
法務局なんでも相談
週間ファイル
健康なまちづくりのエッセンス
函館大学講座
ワンニャン奮闘記
８０・７いるか通信
ＮＣＶ通信
どうなんｅｙｅ
ざいだんインフォメーション
ダイバーシティーが地域を変える
地域と歩む郵便局・ゆうちょ・かんぽ
特報２０１９・働き方改革
平成と道南
企画・連載 一覧
コラム
臥牛山
談話室
土曜トーク
海峡から
コラム 一覧
ハコラク
グルメ
ヒューマン
社長のお昼ご飯
老舗味めぐり
スイーツ工房
ハコラク 一覧
紙面ビューア
11月16日のイベント
2019年11月のイベント
過去記事検索
地域
函館市
北斗市
七飯町
江差町
松前町
森町
木古内町
奥尻町
鹿部町
八雲町
知内町
福島町
長万部町
今金町
厚沢部町
せたな町
乙部町
上ノ国町
渡島
桧山
札幌市
北海道
青森県
東京都
その他
はこしんフォトサービス
はこしんバックナンバー
函館新聞電子版とは
ご利用ガイド
購読コース・決済について
利用規約
特定商取引
プライバシーポリシー
著作権・肖像権
Q&A(よくある質問)
函館新聞について
会社概要
函館新聞とは
広告掲載・入稿規定
広告掲載基準(PDF)
電子版広告ガイド
採用情報
宅配定期購読申込
休刊日について
記事・写真使用許可申請
後援依頼
お問い合わせ
最新ニュース
[ 事件・事故 ]
江差伏木戸町海岸に木造船漂着
（1時間前）
[ 社会 ]
フェリー 大間、奥尻航路に欠航（１６日）
（2時間前）
[ バレーボール ]
【写真特集】春高バレー ３日目・函大有斗
（10時間前）
[ バレーボール ]
【写真特集】春高バレー ３日目・七飯
（10時間前）
[ 政治・行政 ]
財務事務所、気象台に３月移転 合同庁舎の耐震費削減へ
（10時間前）
[ 教育 ]
函水高の紺野さん一級海技士の筆記試験合格
（10時間前）
[ 政治・行政 ]
採択目指し２団体が提案 市民協働モデル
（10時間前）
[ 社会 ]
飲酒運転撲滅を 北斗で飲食店巡回啓発
（10時間前）
[ 観光 ]
クルーズ旅客向けツアーでプロモーション
（10時間前）
[ バレーボール ]
七飯、函大有斗８強ならず 春高バレー予選
（10時間前）
[ 水泳 ]
水泳青函大会で悔しさ晴らせ 函館５人が奮起
（10時間前）
[ 卓球 ]
Ａ・Ｂ南茅部優勝 卓球秋季加盟団大会
（10時間前）
[ テニス ]
１７日にテニス無料体験教室、申し込みきょうまで
（10時間前）
[ おくやみ ]
１１月１６日（土）のおくやみ
（17時間前）
[ 社会 ]
森、厚沢部で積雪１０センチ、函館も薄っすらと雪化粧
（18時間前）
[ 政治・行政 ]
パソコンなど購入で手続きミス 松前町臨時会
（20時間前）
[ 社会 ]
函館高専まちあるき連続講座 香雪園の歴史学ぶ
（20時間前）
[ 社会 ]
函館クリスマス会に３００人 一足先にクリスマスソング楽しむ
（20時間前）
[ 教育 ]
アカデミックリンクにぎわう 学生が研究成果を発表
（20時間前）
[ 教育 ]
南が丘小が脱穀体験 児童１３人
（20時間前）
11月16日の記事一覧へ
1１月プレゼント
映画鑑賞券
お知らせ
台風災害義援金受付
採用情報
函館新聞社
トップ
カテゴリ
スポーツ
バレーボール
【写真特集】春高バレー ３日目・函大有斗
2019年11月16日
3時00分
函館市
【写真特集】全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦・３日目 函大有斗
Twitter
Facebook
LINE
Mail
バレーボール
【写真特集】春高バレー ３日目・七飯
（10時間前)
OPEN
【写真特集】春高バレー ３日目・七飯
七飯、函大有斗８強ならず 春高バレー予選
（10時間前)
七飯、函大有斗８強ならず 春高バレー予選
春高バレー北海道代表決定戦速報（１５日）
（11/15)
春高バレー北海道代表決定戦速報（１５日）
函大有斗、七飯が１６強 春高バレー２日目
（11/15)
函大有斗、七飯が１６強 春高バレー２日目
【写真特集】春高バレー２日目 七飯
（11/15)
OPEN
【写真特集】春高バレー２日目 七飯
【写真特集】春高バレー２日目 函大有斗
（11/15)
OPEN
【写真特集】春高バレー２日目 函大有斗
【写真特集】春高バレー２日目 大妻
（11/15）
【写真特集】春高バレー２日目 大妻
春高バレー北海道代表決定戦速報（１４日）
（11/14）
春高バレー北海道代表決定戦速報（１４日）
【写真特集】春高バレー１日目 函工、大妻
（11/14）
【写真特集】春高バレー１日目 函工、大妻
大妻が勝利 春高バレー予選開幕
（11/14）
大妻が勝利 春高バレー予選開幕
春高バレー北海道代表決定戦速報
（11/13）
春高バレー北海道代表決定戦速報
函館５チーム出場／春高バレー予選開幕
（11/13）
函館５チーム出場／春高バレー予選開幕
バレー高校選手権道予選チーム紹介・女子編
（11/13）
バレー高校選手権道予選チーム紹介・女子編
バレー高校選手権道予選チーム紹介・男子編
（11/12）
バレー高校選手権道予選チーム紹介・男子編
函館バレーボール協会 中学優秀選手表彰
（11/5）
函館バレーボール協会 中学優秀選手表彰
バレーボール 記事一覧へ
最新記事
江差伏木戸町海岸に木造船漂着
（1時間前)
江差伏木戸町海岸に木造船漂着
ドクターコラム／やなづめ医院長 簗詰泰彦さん
（1時間前)
OPEN
ドクターコラム／やなづめ医院長 簗詰泰彦さん
輝く女性／Ｓｅｅｄｓ＆Ｓｏｉｌ－種と土－ 中川かおりさん 目黒さおりさん
（1時間前)
OPEN
輝く女性／Ｓｅｅｄｓ＆Ｓｏｉｌ－種と土－ 中川かおりさん 目黒さおりさん
フェリー 大間、奥尻航路に欠航（１６日）
（2時間前)
OPEN
フェリー 大間、奥尻航路に欠航（１６日）
【写真特集】春高バレー ３日目・七飯
（10時間前)
OPEN
【写真特集】春高バレー ３日目・七飯
財務事務所、気象台に３月移転 合同庁舎の耐震費削減へ
（10時間前)
財務事務所、気象台に３月移転 合同庁舎の耐震費削減へ
採択目指し２団体が提案 市民協働モデル
（10時間前）
採択目指し２団体が提案 市民協働モデル
飲酒運転撲滅を 北斗で飲食店巡回啓発
（10時間前）
飲酒運転撲滅を 北斗で飲食店巡回啓発
クルーズ旅客向けツアーでプロモーション
（10時間前）
クルーズ旅客向けツアーでプロモーション
七飯、函大有斗８強ならず 春高バレー予選
（10時間前）
七飯、函大有斗８強ならず 春高バレー予選
水泳青函大会で悔しさ晴らせ 函館５人が奮起
（10時間前）
水泳青函大会で悔しさ晴らせ 函館５人が奮起
Ａ・Ｂ南茅部優勝 卓球秋季加盟団大会
（10時間前）
Ａ・Ｂ南茅部優勝 卓球秋季加盟団大会
１７日にテニス無料体験教室、申し込みきょうまで
（10時間前）
１７日にテニス無料体験教室、申し込みきょうまで
臥牛山１１月１６日・ヤフーとＬＩＮＥが経営統合
（10時間前）
臥牛山１１月１６日・ヤフーとＬＩＮＥが経営統合
土曜トーク／函館航空基地機動救難士、小西創也さん
（10時間前）
土曜トーク／函館航空基地機動救難士、小西創也さん
聴覚障害者向けセミナー１８日初開催 法テラス函館
（10時間前）
聴覚障害者向けセミナー１８日初開催 法テラス函館
岡田央ウクレレライブ ２５日まで予約受付
（10時間前）
岡田央ウクレレライブ ２５日まで予約受付
映画鑑賞協会１８日に例会
（10時間前）
映画鑑賞協会１８日に例会
初冬の風物詩「世界に一冊だけの本・展」開幕
（10時間前）
初冬の風物詩「世界に一冊だけの本・展」開幕
会員ログイン
函館新聞
電子版
お申込み
ご購読申し込み月は無料
電子版 試読申し込み（１週間 無料）
休刊日のお知らせ
函館新聞宅配購読お申込み
お試し（１週間）もございます。
フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け
ニュースカレンダー
アクセスランキング
今日
今週
今月
森、厚沢部で積雪１０センチ、函館も薄っすらと雪化粧
(18時間前)
財務事務所、気象台に３月移転 合同庁舎の耐震費削減へ
(10時間前)
函水高の紺野さん一級海技士の筆記試験合格
(10時間前)
水泳青函大会で悔しさ晴らせ 函館５人が奮起
(10時間前)
函館５チーム出場／春高バレー予選開幕
(11/13)
２０年版「アニメ聖地」函館も２作品で選出
(11/12)
【速報】港町で８０代男性が大型トラックに巻き込まれ死亡
(11/14)
飛鳥IIで初の函館初発着クルーズを計画 来年９月
(11/12)
暦通り冬の始まり「立冬」函館初雪、横津初冠雪
(11/8)
木古内と知内で車上狙い６件
(11/8)
道警函本が移動式オービス初運用 速度違反取り締まり、生活道路でも可能に
(10/30)
宇賀浦町のホテルで男女２人の遺体 自殺か
(10/18)
２０年版「アニメ聖地」函館も２作品で選出
(11/12)
【速報】港町で８０代男性が大型トラックに巻き込まれ死亡
(11/14)
若松町の駐車場で男性死亡 自殺か
(10/16)
アクセスランキング一覧
道南市町村ニュース
長万部町
今金町
せたな町
八雲町
奥尻町
森町
鹿部町
乙部町
厚沢部町
函館市
七飯町
江差町
北斗市
木古内町
上ノ国町
知内町
松前町
福島町
地域ニュース一覧
紙面ビューア
11月16日の紙面
11月16日の紙面
11月15日の紙面
11月14日の紙面
11月13日の紙面
11月12日の紙面
11月10日の紙面
デジタル紙面は１週間分を見ることができます。
公式 Facebook
公式 Twitter
11月16日のイベント情報
ＹＵＴＯさんのヨーガ・スートラのワークショップ
市立函館博物館郷土資料館
リコーダーとパーカッションの夕べ その１
みんなで創るインクルーシブの集い
湯浅誠氏講演会「子ども食堂から広がる支援の輪」
第６３５回函館植物研究会
ゴスペルクワイア「函館ガーデンプレイス」ゴスペルコンサート
ＮＰＯ法人小呂野・小呂野塾講演会
おさかな青空市場
2019年11月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。
関連サイト
ハコラク WEB
ハコラクラーメンガイド 極上ラーメン
名産市場
はこしんバックナンバー
函館港花火大会
写真の日プロジェクト
北海道ニュースリンク
函館メディカルガイド
ハコラク求人情報
大学進学説明会2019